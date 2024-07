SO kämpfen die "Oranje" und die "Three Lions" um den Finaleinzug

Es ist soweit! In wenigen Augenblicken (21 Uhr, ServusTV) steigt zwischen England und den Niederlanden der Kampf um das zweite (und letzte) Ticket für das große Finale in Berlin. Auf welche Stars die Coaches Gareth Southgate und Ronald Koeman dabei setzen, ist jetzt bekannt.

Kommen die Engländer ihrem Ziel, erstmals den EM-Pokal auf die Insel bringen zu können am Mittwoch Abend (21 Uhr, ServusTV) einen Schritt näher? Oder sind es die Niederländer die weiterhin von einem zweiten EM-Titel in Deutschland träumen dürfen? Den Spaniern, die ihr Finalticket bereits mit einem 2:1-Sieg gegen die Franzosen lösen konnten, kann nur eines der beiden Teams am Sonntag (21 Uhr, ServusTV) im Berliner Olympiastadion gegenüberstehen.

Diese "Three Lions" starten in den Semifinals-Kampf

Für England-Coach Gareth Southgate ist es eine schwierige Aufgabe nur elf Profis aus seinem mit Stars bestückten Kader auszuwählen. "Es gibt einige schwierige Entscheidungen, denn die Spieler, die ins Team gekommen sind und von der Bank kamen, haben wirklich gute Arbeit für uns geleistet", so der 53-Jährige. "Wie immer will jeder spielen. Man würde gerne mit allen spielen, kann es aber nicht, also müssen wir sicherstellen, dass wir die richtige Balance in der Mannschaft finden." So hat sich Southgate letztendlich entschieden:

Koeman setzt auf diese Elf

Diese Oranje-Stars sollen Bondscoach Ronald Koeman, der sich als Spieler 1988 in Deutschland zum Europameister krönte, jubeln lassen.