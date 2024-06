TV-Experte rechnet mit England-Trainer Southgate ab

Gareth Southgate könne gar keinen Plan im Kopf haben.

Es ist keine Besserung in Sicht: England hat bei der Fußball-EM in Deutschland auch im letzten Gruppenspiel gegen die Slowenen in Köln am Dienstagabend eine mehr als dürftige Leistung abgeliefert. Weil auch die Slowenen kaum in der Lage waren, das englische Tor zu gefährden, trennten sich beide Mannschaften folgerichtig 0:0. Auf die Gruppe hatte das keine Auswirkung: Beide Mannschaften qualifizierten sich für das Achtelfinale, England wurde sogar Gruppensieger.

Keinen Plan im Kopf

Das bisherige Auftreten der Three Lions enttäuscht auch ZDF-Experten Christoph Kramer. Was mich bei Southgate stört - wenn ich ihn mit Julian Nagelsmann vergleiche“, beginnt der Weltmeister von 2014. „Nagelsmann hat einen Plan im Kopf. Wenn der nicht funktioniert, dann steht der da und versucht den zu ändern. Das merkt man an seiner Mimik, an seiner Gestik. Southgate kann gar keinen Plan im Kopf haben!“

„Normalerweise hast du als Trainer eine klare Idee und wenn die nicht klappt, rastest du aus“, so Kramer weiter. Southgate mache aber gar nichts und ändere auch nichts. „Er lässt diese Weltklasse-Mannschaft einfach spielen“, so der Experte „Die Spieler tun mir teilweise leid. Wenn du so in ein Spiel geschickt wirst, hast du keine Chance.“

Kramer glaubt an ein frühes Aus der Three Lions. „Die Engländer sind echt nicht gut. Egal, gegen wen sie spielen, sie sind weg!“