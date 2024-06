Maulwurf im Team: Italien-Coach rastet aus

Italiens Teamchef Luciano Spalletti redet sich auf der Pressekonferenz in Rage.

Italien hat sich dank eines Last-Minute-Tors neben Spanien bei der Fußball-EM das zweite Aufstiegsticket in Gruppe B gesichert. Die Truppe von Teamchef Luciano Spalletti durfte gegen Kroatien dank eines Treffers von "Joker" Mattia Zaccagni in der 98. Minute zum 1:1 in Leipzig spät jubeln. Mit vier Punkten schloss der Titelverteidiger noch als Zweiter ab und trifft nun im Achtelfinale auf die Schweiz.

Italiens Teamchef Luciano Spalletti war nach dem Spiel sichtlich verärgert und redete sich auf der Pressekonferenz in Rage. Gleich nach der ersten Frage spricht Spalletti von einem möglichen Maulwurf, weil der italienische Reporter Insiderwissen habe, dass er nach Spallettis Auffassung nicht haben dürfe. „Es gibt im Team offenbar jemanden, der die Information durchgibt und derjenige schadet dem Team“, so der Trainer.

"Was ist das für eine Frage?"

Der Journalist hatte von angeblichen Gesprächen mit den Spielern über die Aufstellung gesprochen. Spalletti wurde daraufhin laut: „Wie alt sind sie? 51. Ich bin 65. Ich bin 14 Jahre älter. Ich suche immer das Gespräch mit meinen Spielern. Ich muss meinen Spielern Gehör schenken. Und was ist daran falsch, wenn die Startaufstellung das Ergebnis von Gesprächen war?“

Als dann auch noch die Frage kam, was passiert, wenn Italien ausscheidet, rastet Spalletti endgültig aus. „Was ist das für eine Frage? Ich werde auch gefragt, ob ich Angst habe. Wenn ich die hätte, würde ich wie Sie ins Stadion gehen und mir die Spiele anschauen. Ich bekäme die Karte auch umsonst.“