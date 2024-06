Oranje-Hoffnung De Jong kehrt ins Training zurück

Die Niederlande freuen sich über die Rückkehr eines Oranje-Spielmachers ins Mannschafts-Training.

Aufatmen bei Österreichs EM-Gruppengegner Niederlande! Schlüsselspieler Frenkie de Jong ist am Sonntag ins Training der Oranje zurückgekehrt. Der Mittelfeld-Dirigent vom FC Barcelona hatte zuletzt mit immer wieder auftretenden Knöchelproblemen zu kämpfen.

Mögliches Comeback bei Österreich-Match

Das Testspiel gegen Kanada (4:0) am Donnerstag mussten Kapitän Virgil Van Dijk und Co. ohne den 27-Jährigen bestreiten. Auch bei der Generalprobe gegen Island am Montag (20.45 Uhr, DAZN) muss man ohne den Barca-Star auskommen. Das EM-Auftaktspiel am 16. Juni gegen Polen (15 Uhr, ORF 1), sowie das Duell mit Frankreich am 21. Juni (21 Uhr, Servus TV) könnten für De Jong ebenfalls noch zu früh kommen.

Im letzten Spiel der Gruppenphase gegen Österreich am 25. Juni (18 Uhr, Servus TV) könnte der Ex-Ajax-Profi allerdings wieder auf dem Platz stehen. Dass die De-Jong-Rückkehr noch etwas dauern kann, weiß auch Oranje-Teamchef Ronald Koeman: "Es ist möglich, dass Frenkie es nicht zum ersten Spiel schafft, aber wir können bis zum zweiten oder dritten Spiel warten", so der 61-Jährige.