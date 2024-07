Nächster Wolfsgruß-Eklat: Polizei unterbricht Türken-Fanmarsch in Berlin

Türkische Fans in Berlin sorgen vor dem Viertelfinale gegen die Niederlande für den nächsten Eklat

Am Samstag (ab 21 Uhr im Sport24-LIVETICKER) steigt im Olympiastadion in Berlin das letzte Viertelfinale der EURO zwischen der Türkei und den Niederlanden. Davor sorgen die Fans in Deutschlands Hauptstadt für Partystimmung.

Die türkische Fußball-Nationalmannschaft will nach der Zwei-Spiele-Sperre noch motivierter ins EM-Viertelfinale gegen die Niederlande gehen. "Wir denken, dass diese Sperre unfair ist. Das war keine politische Botschaft, es wurde aber als eine solche interpretiert", sagte Trainer Vincenzo Montella bei einer Pressekonferenz am Freitag: "Aber das wird unseren Stolz nicht dämmen. Wir werden sogar noch leidenschaftlicher und stolzer sein. Wir wollen das Land stolz machen. Ich bin sicher, dass alle höchst motiviert sein werden - und das gilt auch für die Fans."

Fanmarsch in Berlin unterbrochen

Beim Fanmarsch der Türken kam es allerdings zum Eklat. Nachdem Merih Demiral wegen seinem Wolfsgruß-Jubel gegen die österreichische Nationalmannschaft gesperrt wurde, solidarisierten sich die Fans vor dem Showdown in Berlin. Einige Fans zeigten das umstrittene Handzeichen, woraufhin die Polizei den Marsch unterbrechen musste und die Teilnehmer aufforderte, dies zu unterlassen.

Während des #Fanwalk​s der türkischen Fans wurde massiv der #Wolfsgruß gezeigt.

Einsatzkräfte haben diesen deshalb angehalten und die Fans aufgefordert, das Zeigen dieses Zeichens zu unterlassen. Ein #Fanwalk ist keine Plattform für politische Botschaften.#b0607 #EURO2024… pic.twitter.com/9vBEtjiuZa — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) July 6, 2024

Demiral wurde von der UEFA wegen seines höchst umstrittenen Wolfsgrußes im Achtelfinale gegen Österreich (2:1) für zwei Spiele gesperrt. Es gilt als Symbol der «Grauen Wölfe», wie die Anhänger der rechtsextremistischen «Ülkücü-Bewegung» bezeichnet werden, die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird.