Das Leid hinter Kopi-Luwak-Kaffeebohnen

In Indonesien werden Schleichkatzen, auch Fleckenmusangs genannt, für die Produktion von Kopi Luwak unter grausamen Bedingungen gehalten.

Diese Tiere werden oft bereits im Alter von sechs Monaten aus der Wildnis eingefangen und in winzigen, verschmutzten Käfigen gefangen gehalten. Dort erhalten sie eine unnatürliche Ernährung, die fast ausschließlich aus Kaffeekirschen besteht. Die Kaffeebohnen werden nach der Ausscheidung gesammelt und weiterverarbeitet, um den als Delikatesse geltenden Kopi Luwak herzustellen.

Chris Shepherd, stellvertretender Regionaldirektor von TRAFFIC in Südostasien, beschreibt die Bedingungen auf diesen Farmen als „schrecklich, ähnlich wie bei Legehennen in Batterien“. Er warnt: „Die Schleichkatzen werden aus der Wildnis entnommen und müssen unter entsetzlichen Bedingungen leben. Sie kämpfen darum, zusammenzubleiben, werden jedoch getrennt und erhalten eine sehr schlechte Ernährung in sehr kleinen Käfigen. Es gibt eine hohe Sterblichkeitsrate, und für einige Schleichkatzenarten besteht ein echtes Naturschutzrisiko. Es gerät außer Kontrolle.“

Aktuelle Recherchen von PETA Asien dokumentieren das Leid dieser Schleichkatzen. Viele Tiere sind unterernährt, leiden unter Parasitenbefall und weisen schmerzhafte, offene Wunden auf. Einige zeigen Verhaltensstörungen wie unaufhörliches Auf- und Ablaufen in ihren Käfigen, ein Zeichen extremer psychischer Belastung.

Die Vermarktung von Kopi Luwak ist oft irreführend. Händler behaupten, der Kaffee stamme von wild lebenden Tieren, obwohl Farmer zugeben, dass dies nahezu unmöglich ist. Ein Farmarbeiter erklärte gegenüber PETA Asien: „Wir deklarieren ihn als ‚Wildsammlung‘, denn obwohl die Tiere jetzt in Käfigen gehalten werden, stammen sie aus der Wildnis.“

Die Haltung der Schleichkatzen unter diesen Bedingungen birgt auch gesundheitliche Risiken für den Menschen. Enge Käfige und Stress schwächen das Immunsystem der Tiere, wodurch sie anfälliger für Krankheiten werden. So wurde das SARS-Coronavirus von einer Schleichkatzenart auf den Menschen übertragen.

PETA fordert Verbraucher auf, Kopi Luwak zu boykottieren, und appelliert an Händler, dieses Tierqualprodukt aus ihrem Sortiment zu entfernen. Durch bewusste Kaufentscheidungen kann jeder Einzelne dazu beitragen, das Leid der Schleichkatzen zu beenden.