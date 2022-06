Schwere Unwetter sorgen in Teilen Österreichs für Hochwasser und Vermurungen. Besonders Kärnten ist stark betroffen. 2.000 Haushalte in Kärnten sind ohne Strom. Die Gemeinde Arriach ist zeitweise von der Außenwelt abgeschnitten. In der Gemeinde Treffen ist ein 82-Jähriger bei einem Murenabgang ums Leben gekommen.