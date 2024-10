2-Kilometer-Schlange am Flughafen München

Dem Lufthansa-Boss reicht es: München sei der schlechteste Flughafen Europas

Totales Chaos am Flughafen München: Am Donnerstag bildete sich vor der Sicherheitskontrolle am Terminal 2 eine zwei Kilometer lange Warteschlange. Genervte Passagiere mussten mehrere Stunden warten, ehe sie endlich zur Sicherheitskontrolle kamen.

Die Passagiere waren verständlicherweise genervt: „Am Flughafen Wartezeit zur Sicherheitskontrolle 2,5 Stunden!!!“ Ein anderer meint: „Es ist unglaublich. So etwas habe ich nicht mal Chinese New Year in Peking erlebt.“ Grund für die endlose Schlange war Überlastung durch das Oktoberfest und das verlängerte Wochenende in Deutschland.

Auch die Fluglinien sind verärgert: Für Lufthansa-Boss Carsten Spohr ist München der schlechteste Flughafen in Europa. Verspätungen und fehlendes Personal seien dort völlig normal.