Am D-Day: Hier greift Frau Macron nach Königin Camillas Hand

Bei den Gedenkfeiern in der Normandie haben auch Großbritanniens Königin Camilla und Frankreichs First Lady Brigitte Macron an die Soldaten des Zweiten Weltkriegs erinnert.

Die beiden legten am Donnerstag an einem Mahnmal Blumen nieder und hielten einen Moment inne. Griff nach ihrer Hand Brigitte Macron griff nach Camillas Hand - welche die Geste aber nicht erwiderte. Britische Boulevardmedien sprachen von einem "awkward moment", einem unangenehmen Moment also. Gedenkfeier Die Gedenkfeiern waren minuziös geplant. Erinnert wurde damit an die Landung alliierter Soldaten am 6. Juni 1944 - der sogenannte D-Day galt als wichtiger Schritt zur Befreiung Europas vom Nationalsozialismus.