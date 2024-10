Brandanschlag auf russisches Rekrutierungsbüro geplant: 16 Jahre Haft

Gericht: Beschuldigter handelte im Auftrag der Ukraine

Ein russisches Militärgericht hat einen Studenten wegen eines geplanten Brandanschlags auf ein Rekrutierungsbüro der Armee zu 16 Jahren Haft verurteilt. Das Gericht befanden den Mann für schuldig, im Auftrag von Ukrainern geplant zu haben, ein Rekrutierungsbüro der Armee in Brand zu setzen, wie russische Nachrichtenagenturen am Donnerstag meldeten.

Der Mann war im Novembervergangenen Jahres festgenommen worden, als er das Gebäude fotografiert hatte. Das Gericht stufte dies als "Erkundung des Ortes" ein "mit der Absicht, es anschließend in Brand zu setzen". Der wegen "Terrorismus" verurteilte Mann plädierte auf nicht schuldig. Er habe die Fotos nur gemacht, um die Öffnungszeiten zu erfahren und zur Anmeldung zu kommen.

Von der Anklagebehörde, die den Mann als Anhänger nationalistischer ukrainischer Organisationen bezeichnete, hieß es, bei einer Hausdurchsuchung seien "Bücher und Notizen über die Herstellung von Sprengstoff" sowie Fotos vom Rekrutierungsbüro auf dem Telefon des Mannes gefunden worden.

Seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine im Februar 2022 hat es eine deutliche Zunahme der Fälle wegen "Spionage", "Verrat", "Terrorismus" und "Sabotage" sowohl in Russland als auch in den von Moskau für annektiert erklärten ukrainischen Gebieten gegeben. Die meisten dieser Verfahren finden hinter verschlossenen Türen statt.