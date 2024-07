NATO-General warnt vor Putin: "Bedrohung wächst mit jedem Tag"

Der der deutsche Befehlshaber des NATO-Korps Nordost warnt vor einem russischen Angriff.

Mehr als zwei Jahre nach Beginn des Ukraine-krieges warnt Bundeswehr-General Jürgen-Joachim von Sandrart vor einem weiteren russischen Angriff – möglicherweise auch gegen ein NATO-Land. „Diese Bedrohung ist existent. Und sie wächst mit jedem Tag“, so der Experte.

Russland habe „längst nicht alle Kräfte in der Ukraine gebunden“, so der General. „Russland klein zu hoffen und zu denken, das wäre ein existenzieller Fehler“.

Die NATO müsse sich auf einen möglichen Konflikt vorbereiten, fordert von Sandrart. „Wir müssen dringend und konsequent nachlegen“, so der General. „Wir müssen vorbereitet sein, bevor Russland rekonstituiert ist.“ Die NATO müsse die Zeit ohne nutzen, „um kriegstauglich zu werden – was am Ende den Krieg verhindern kann“.