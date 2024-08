Deutscher vergisst sein Kind (9) im Ouzo-Rausch

Die griechische Polizei hat den 57-jährigen Touristen festgenommen

Die griechische Polizei hat auf Kreta einen 57-jährigen deutschen Touristen festgenommen. Dem Mann, der wohl zu viel Ouzo getrunken hat, wird vorgeworfen, seinen neun Jahre alten Sohn vernachlässigt und dadurch in Gefahr gebracht zu haben.

Wie lokale Medien berichten, wanderte das Kind den gesamten Dienstagvormittag allein durch die Flure eines Hotels in Chersonisos an der Nordküste der Insel. Aufmerksame Hotelangestellte bemerkten die Situation und fanden den Vater schließlich in seinem Zimmer, tief schlafend vor. Auf dem Nachttisch entdeckten sie laut dem Sender acht leere Ouzo-Fläschchen.

Das Hotelpersonal alarmierte daraufhin die Polizei, die den Vater festnahm. Ihm wird vorgeworfen, das Wohl eines Minderjährigen gefährdet zu haben. Auch der Junge wurde zur Polizeiwache gebracht, konnte diese jedoch im Gegensatz zu seinem Vater nach einigen Stunden wieder verlassen. Am Abend wurde er seiner Mutter übergeben, die extra auf die Insel geflogen war, um ihren Sohn abzuholen.