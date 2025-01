Drama hinter TV-Doku: ZDF-Taucher von Hai zerfleischt

Kurz nach den Dreharbeiten zu einer ZDF-Doku wurde der Seeschnecken-Sammler Jade Kahukore-Dixon (24) von einem Weißen Hai getötet.

ZDF-Reporter Johannes Hano (62) traf den Taucher Jade Kahukore-Dixon (24) vor Neuseeland (Anm. nahe der Chathmaninseln, rund 600 Einwohner) für den Doku-Zweiteiler "Schatzinseln im Pazifik". In der Reportage geht es um ungewöhnliche Geschichten über die Menschen vor Ort.

Bereits im November kam es zu einem Unglück: Seeschnecken-Sammler (Anm. Abalone-Taucher) Jade Kahukore-Dixon ist nach Dreharbeiten mit einem Film-Team aus Deutschland von einem Weißen Hai zerfleischt worden. Am Ende der Doku trauern die Macher um den jungen Abenteurer.

Der junge Seeschnecken-Sammler war sich stets über die Gefahren bewusst: "Es gibt viele Haie rund um die Inseln. Es ist eine der größten Populationen auf so engem Raum. Klar bedeutet das ein Risiko. Aber an die Kerle werde ich mich schon gewöhnen. Ich habe keine Angst. Wenn sie kommen, na ja …", sagte er noch in der Doku den Reportern. Doch die Furchtlosigkeit und die Hoffnung auf die lukrativen Funde wurden ihm zum Verhängnis.

Jade Kahukore-Dixon war auf einer Bootstour mit Freunden. Er wurde sofort nachdem er ins Wasser gesprungen war von einem weißen Hai attackiert. Kahukore-Dixon wurde schwer verletzt ins Spital gebracht, aber für den 24-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.