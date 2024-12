Drama in beliebtem Wintersport-Resort: 12 Leichen in Restaurant gefunden

Zwölf Menschen, darunter elf aus Indien und ein Einheimischer, wurden tot in einem Restaurant aufgefunden. Die Ursache deutet auf einen tragischen Unfall hin, doch die Ermittlungen dauern an.

In Gudauri, einem Wintersportort im Norden Georgiens, der etwa 120 Kilometer von der Hauptstadt Tiflis (Tbilissi) entfernt liegt, wurden die Leichen von zwölf Restaurant-Mitarbeitern entdeckt. Wie das Innenministerium der Südkaukasusrepublik mitteilte, gibt es keine Hinweise auf Gewalteinwirkung. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Vorfalls zu klären.

❗️???????? - On Thursday night, 12 bodies were discovered on the second floor of an Indian restaurant in the ski resort of Gudauri, Georgia.



The preliminary cause of deaths was identified as carbon monoxide poisoning, due to the presence of a generator turned on after a power cut at… pic.twitter.com/S9ed0iu7u9