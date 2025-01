Erstmals wieder russische Delegation in Syrien

Moskau will Militärbasen im Land erhalten

Erstmals seit dem Sturz des syrischen Langzeit-Machthabers Bashar al-Assad, den Moskau im Bürgerkrieg militärisch unterstützt hatte, ist eine ranghohe russische Delegation in Syriens Hauptstadt Damaskus eingetroffen. Der Delegation gehören Vize-Außenminister Michail Bogdanow und Alexander Lawrentjew, Syrien-Beauftragter von Präsident Wladimir Putin an, wie die russischen Nachrichtenagenturen Ria Nowosti und TASS am Dienstag meldeten.

Es sei der "erste Besuch russischer Vertreter in Damaskus" seit Assads Flucht im Dezember. Als langjähriger Verbündeter Assads ist Russland daran interessiert, seine Militärbasen in Syrien auch nach dessen Sturz aufrechtzuerhalten.

Kämpfer unter Führung der islamistischen Miliz Hayat Tahrir al-Sham (HTS) hatten Anfang Dezember nach einer Großoffensive Damaskus erobert und Assad gestürzt. Damit bereiteten sie der jahrzehntelangen Herrschaft der Assad-Familie ein Ende, die 1971 mit der Machtübernahme von Bashar al-Assads Vater Hafez al-Assad begonnen hatte. Der Staatschef floh nach Russland.