Eurojackpot wieder nicht geknackt

Im Eurojackpot gibt es seit zwölf Ziehungen keinen Hauptgewinner.

Auch am Dienstag räumte niemand die 120 Millionen Euro des Eurojackpots ab. Die festgelegte Obergrenze von 120 Millionen Euro wurde am vergangenen Freitag erreicht. Jeder Euro, der nicht in der 1. Gewinnklasse ausgeschüttet wird, geht in den Jackpot der 2. Gewinnklasse.

Die Gewinnzahlen sind:

5 aus 50: 4, 7, 19, 26, 27

Eurozahlen 2 aus 12: 4, 5

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Der Eurojackpot ist eine Lotterie an der 19 europäische Länder teilnehmen. Spieler tippen zunächst 5 Zahlen aus 50 und anschließend die Eurozahlen, also 2 aus 12. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen. Jeden Dienstag und Freitag haben Spieler die Chance den Millionen-Jackpot zu knacken.