Top-Experte warnt: Der IS-Terror ist zurück!

Der IS wird wieder deutlich stärker - die Anschlagsgefahr steigt auch bei uns in Europa.

Nach den verheerenden Anschlägen in Magdeburg und New Orleans (auch hier soll es Bezüge zum Islamischen Staat geben) wächst im Westen die Angst vor einer neuen Terror-Welle. Top-Experte Peter Neumann vom Londoner King’s College schlägt bereits Alarm: „Das war der größte Anschlag des IS im Westen seit Mai 2017.“

Der Anschlag in New Orleans war ein Warnsignal -- auch an uns. ???? https://t.co/eCgE5QIxok — Peter R. Neumann (@PeterRNeumann) January 2, 2025

Die Anzahl der IS-inspirierten Anschläge nehme im Westen seit Jahren wieder zu, so der Experte weiter. „Allein in Europa hat sich das Volumen dschihadistischer Aktivität seit Oktober 2023 vervierfacht“, so Neumann zur BILD.

"Zeitenwende"

„Ich glaube, es ist nicht übertrieben, von einer Rückkehr des Terrors zu sprechen, und wie bei vorherigen Wellen spielen Nachahmer-Effekte wahrscheinlich auch diesmal eine wichtige Rolle“, so der Experte weiter. Besonders gefährdet sei dieses Mal auch Deutschland. Häufig handelt es sich um im Internet radikalisierte Einzeltäter, die einen Anschlag verüben, der dann vom IS für sich reklamiert wird.

Neumann fordert von der Politik eine Zeitenwende im Kampf gegen Terrorismus. „Ich glaube, wir müssen das Thema Dschihadismus-Bekämpfung und Terrorabwehr wieder viel stärker priorisieren und unsere Behörden dafür viel besser aufstellen. Auch hier braucht es eine Zeitenwende“, so der Terrorismus-Experte zur BILD.