Forscher entdecken Super-Pilz der Plastik abbauen kann

In den Weiten des Nordpazifiks haben Forscher einen bemerkenswerten Organismus entdeckt, der möglicherweise einen großen Durchbruch im Kampf gegen die Meeresverschmutzung darstellt.

Niederlande. Ein Team von Wissenschaftlern stieß auf einen Pilz, der in der Lage ist, Plastikmüll abzubauen. Dieser Fund, der nun in einer neuen Studie veröffentlicht wurde, könnte einen wichtigen Schritt im globalen Bemühen um saubere Ozeane darstellen.

