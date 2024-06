Frankreich-Wahl: Gewinnt Le Pen am 30.6. droht Flächenbrand

Am Sonntag könnte die extreme Rechte in Frankreich erstmals auch bei Parlamentswahlen vorne liegen. Warum Paris sich auf Ausschreitungen vorbereitet.

Der französische Innenminister bereitet sich auf gewaltsame Ausschreitungen am Sonntag vor. Präsident Emmanuel Macron warnt gar vor einem Bürgerkrieg in Frankreich. Und das Land ist wenige Tage vor dem ersten Durchgang der Neuwahlen in Alarmstimmung.

Extreme Rechte und extreme Linke legen zu

Nachdem die extrem rechte Partei von Marine Le Pen die klare Nummer eins bei der EU-Wahl am 9. Juni wurde, hatte Macron in einem waghalsigen Poker bekanntlich Neuwahlen ausgerufen. Seine Partei droht am Sonntag aber zwischen zwei extremen Polen unterzugehen.

Le Pens Kronprinz Bardella könnte Premier werden

Laut sämtlichen französischen Umfragen – von Ifop bis Ipsos – führt derzeit erneut der Rassemblement national von Le Pen. Gewinnen sie am 30. Juni und dann im zweiten Durchgang am 7. Juli könnte ihr Kronprinz Jordan Bardella neuer Premierminister in Frankreich werden.

Knapp hinter der extremen Rechten liegt derzeit der neue Front populaire – ein Bündnis aus Sozialisten, Grünen und dem extremen Linken Jean-Luc Mélenchon. Auch wenn dieser gewinnen würde und den Premierminister für seine umstrittene Partei France insoumise beanspruchen würde, wäre das Chaos perfekt.

Warum die Wahlnacht in Paris eskalieren könnte

Vor allem in Paris – aber auch Marseilles und anderen Städten – droht der Sonntag extrem explosiv zu werden. Liegt Le Pen vorne könnten die radikalen Anhänger von Mélenchon aus den Pariser Vororten mit Ausschreitungen reagieren. Führt das Linksbündnis in Front droht dasselbe von extrem Anhängern von Le Pen und Bardella.

Le Pens Taktik geht auf, Macrons Poker vor Schiffbruch

Marine Le Pens Taktik seit einigen Jahren moderater aufzutreten, lässt sie derzeit als Favoritin dastehen. Sie erreicht auch bürgerliche Wähler, die wütend auf Macron sind.

Olympische Spiele könnten von Ausschreitungen begleitet werden

Sollte Bardella Premierminister werden, wäre er neben Macron Gastgeber der olympischen Spiele, die Ende Juli in Frankreich starten. Diese könnten von Chaos, Demonstrationen und Ausschreitungen begleitet werden. Macron – der horrible Persönlichkeitswerte in Frankreich hat – versucht das noch mit fast täglichen warnenden Reden zu stoppen.

Kann Macron "Chaos" noch einmal verhindern?

„Er warnt immer vor dem Chaos, aber das Chaos ist er“, kontert Marine Le Pen jetzt. Ob das einstige Wunderkind aus Paris, Macron, seine Bevölkerung noch vom Gegenteil überzeugen kann?