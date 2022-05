Eine Frau aus dem US-Bundesstaat Arizona hat eine seltene Fehlbildung: Sie wurde mit doppelten Geschlechtsorganen geboren.

Äuerlich sieht man Leanne Bell ihre Besonderheit nicht an, dabei hat die 37-Jährige einen sogenannten Uterus didelphys. Dabei handelt es sich um eine seltene angeborene Fehlbildung, die Gebärmutter doppelt angelegt wird. Manche Frauen wie Leanne haben auch zwei Gebärmutterhälse und eine dünne Gewebeschicht, wodurch zwei Vaginen entstehen.

Furchtbarer Periodenschmerz

Auf TikTok hat sie ihren knapp 60.000 Followern Fragen zu ihrer kuriosen Fehlbildung beantwortet: "Mein Körper wird euch verblüffen, auf eine schräge Art und Weise. Was auch immer eine Frau macht, mache ich doppelt." So hat Leanne zwei Perioden, machmal gleichzeitig, manchmal separat. "Der Schmerz ist furchtbar. Ich fürchte diese Zeit des Monats so sehr, die ersten Tage kann ich nur im Bett liegen", klagt Leanne. Auch bei Tampons muss sie zwei Stück verwenden.



Theoretisch von zwei Männern schwanger

Noch kurioser wird es, wenn das Social-Media-Sternchen auf Schwangerschaft zu sprechen kommt: "Ich könnte in beiden Uteri gleichzeitig schwanger werden. Ein Baby in diesem, ein Baby im anderen. Und es könnte von zwei verschiedenen Männern sein, falls es innerhalb einer Woche wäre."