Gender-Verbot für Schulen und Behörden

Bayerns mächtiger CSU-Ministerpräsident Markus Söder greift hart durch.

An Bayerns Schulen und in Behörden soll künftig das Gendern verboten werden. "Für Bayern kann ich sagen: mit uns wird es kein verpflichtendes Gendern geben. Im Gegenteil: wir werden das Gendern in Schule und Verwaltung sogar untersagen", sagte CSU-Ministerpräsident Markus Söder in seiner ersten Regierungserklärung in der neuen Legislaturperiode im Landtag.

"Keine anderen Probleme"

Söder warf der Ampelregierung im Bund zugleich vor, mit Vorhaben wie der Cannabis-Legalisierung, dem Gendern und dem Selbstbestimmungsrecht zu überziehen. "Haben wir keine anderen Probleme in Deutschland?", fragte er.