Harris gibt erstes Interview als Präsidentschaftskandidatin

US-Vizepräsidentin Kamala Harris gibt in der Nacht ihr erstes Interview seit ihrer Nominierung zur Präsidentschaftskandidatin der Demokraten.

Der Sender CNN will Harris und ihren Vize-Kandidaten Tim Walz nach eigenen Angaben im umkämpften Bundesstaat Georgia interviewen, ausgestrahlt wird das Gespräch dann am Donnerstagabend um 21.00 Uhr (Ortszeit, 03.00 Uhr MESZ am Freitag). Das Interview führt die Moderatorin Dana Bash.

Trump kritisierte Harris

Die Republikaner von Ex-Präsident Donald Trump hatten Harris wiederholt vorgeworfen, seit dem Ausstieg von Präsident Joe Biden aus dem Rennen um das Weiße Haus einem Interview aus dem Weg zu gehen.

TV-Duell am 10. September

Die 59-Jährige hat bisher nur wenige Fragen von Reportern auf Wahlkampfveranstaltungen beantwortet. Harris hat auch noch keine Pressekonferenz als Präsidentschaftskandidatin abgehalten. Für den 10. September ist aber bereits ein Fernsehduell mit Trump geplant.