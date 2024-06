Heftige Unwetter verwüsten Gardasee: Personen evakuiert

Eine im Auto eingeklemmte Frau wurde gerettet.

Ein heftiger Wolkenbruch hat am Sonntagnachmittag das Gebiet der norditalienischen Stadt Brescia heimgesucht, vor allem im Bereich des Gardasees.

Frau in ihrem Auto eingeklemmt

In Manerba wurde eine Frau in ihrem Auto eingeklemmt, sie wurde von einem Passanten gerettet. Innerhalb weniger Stunden gingen bei der Einsatzzentrale der Feuerwehr etwa 150 dringende Hilfeersuchen von Bürgern ein, die sich aufgrund der durch den Sturm verursachten Schäden in ernsten Schwierigkeiten befanden.

Westliche Seite des Gardasees

Die meisten Anrufe betrafen die westliche Seite des Gardasees zwischen Manerba und San Felice del Benaco. Hier wurde die Straße nach Raffa wegen eines Erdrutsches gesperrt. In Manerba wurde die Evakuierung von drei Campingplätzen angeordnet.

Personen evakuiert

Fünf Personen wurden aus ihren Häusern in Manerba del Garda in der Nähe von Porto Torchio evakuiert, einem der am stärksten von dem heutigen Wolkenbruch betroffenen Gebiete. Das Wasser isolierte das Viertel und die Feuerwehr musste mit Unterstützung von Wasserrettungsspezialisten, die mit Schlauchbooten ausgerüstet waren, eingreifen.