Heißer Meloni-Musk-Kuss: KI-Video geht viral

Ein von Künstlicher Intelligenz generiertes Video, in dem die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni und Tesla-Chef Elon Musk sich leidenschaftlich küssen, ist in Italien viral gegangen.

Das Video wurde nach dem Treffen von Meloni und Musk bei der Wiedereröffnung der Kathedrale von Notre Dame in Paris am vergangenen Samstag hergestellt. Hintergrund des Videos ist ein Palast in Paris.

Il #bacio Meloni-Musk ci proietta per sempre nell’era della post-verità. Tra tutti i futuri distopici, che il vero potesse essere indistinguibile dal falso, e in sostanza se ne debba fare a meno, è la più destabilizzante. E non sarà un’etica senza reale a salvarci. pic.twitter.com/MxkswyFGh5 — Gennaro Carotenuto (@GenCar5) December 9, 2024

Medien hatten zuletzt wiederholt über die freundschaftliche Beziehung zwischen Meloni und Musk spekuliert. Der 54-jährige Musk hatte im September eine romantische Beziehung Meloni dementiert, die er kurz davor in New York getroffen hatte. Der Unternehmer reagierte damit auf Anspielungen eines Journalisten, der ein Foto der zwei veröffentlicht hatte.

Das Bild, das der Journalist Simon Goddek veröffentlichte, zeigt, wie Meloni und Musk sich bei einem Gala-Abend anlässlich der Verleihung des "Global Citizen Award 2024" am Montagabend in New York, an einem Tisch sitzend, tief in die Augen schauen. Meloni war die Preisträgerin, Musk übergab ihr den Award. In seiner Laudatio beschrieb Musk die Regierungschefin als "innerlich noch schöner als äußerlich". Er bezeichnete sie außerdem als "authentisch, ehrlich und nachdenklich".

Meloni würdigte im Gegenzug das "kostbare Genie". Anschließend hielt sie eine Rede zur Verteidigung westlicher Werte. Musk hatte auf X wiederholt die Migrationspolitik der italienischen Regierungschefin gelobt.