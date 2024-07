Hochwasser in Brasilien legt 200 Mio. Jahre altes Dino-Skelett frei

Die Flutkatastrophe im Süden Brasiliens hat ein etwa 200 Millionen Jahre altes Dinosaurier-Skelett freigelegt, das nach Angaben von Paläontologen "sehr gut erhalten" ist.

Das Fossil wurde im Mai in der Nähe der Stadt São João do Polêsine etwa 280 Kilometer westlich von Porto Alegre gefunden, einer bedeutenden Fossil-Lagerstätte in der brasilianischen Pampa.

Sensations-Fund nach Hochwasser in Brasilien

Ein Team von Paläontologen von der Universität in der Stadt Santa Maria brauchte vier Tage, um das "fast vollständige" Dinosaurier-Skelett auszugraben und zur Analyse ins Labor zu bringen, wie Studienleiter Rodrigo Temp Müller sagte. Ersten Erkenntnisse zufolge handelt es sich um ein Exemplar aus der Gruppe der Herrerasauridae. Dabei handelt es sich um fleischfressende Dinosaurier, die sich auf zwei Beinen fortbewegten und in der Trias-Zeit vor 250 bis 200 Millionen Jahren im heutigen Brasilien und Argentinien vorkamen.

Zweiter Fund in der selben Region

Temp Müller sagte, bisher sei nur einmal ein vollständiges Skelett eines Herrerasaurus gefunden worden. Dieser Fund in derselben Region im Süden Brasiliens im Jahr 2014 hatte zur Identifizierung der Dinosaurier-Art Gnathovorax cabreira geführt.

Analyse könnte "mehrere Monate" dauern

Das neue Fossil wird nun mehreren Analysen unterzogen, um zu überprüfen, ob es auch zu dieser Art gehört. "Wir müssen bei dieser Arbeit sehr vorsichtig sein und sehr akribisch, fast schon chirurgisch vorgehen", sagte Temp Müller. Dieser Prozess könne "mehrere Monate" dauern. Die Ergebnisse sollen dann in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlicht werden.

Hochwasser kostete 180 Menschen das Leben

Bei den Überschwemmungen im Süden Brasiliens waren im Mai mehr als 180 Menschen ums Leben gekommen. Der tagelange Starkregen richtete auch schwere Sachschäden an. Für die Paläontologen war das Hochwasser allerdings nützlich, weil es das Fossil laut Temp Müller durch "beschleunigte Erosion" viel früher sichtbar machte, als dies normalerweise der Fall gewesen wäre. Unwetter können für Fossilien aber auch zur Gefahr werden, wie der Paläontologe betont. Starker Regen zerstöre auch "viel Material", vor allem kleine Fragmente.