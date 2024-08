In vergangener Saison: Waldbrände sorgten für hohe CO2-Emissionen

Waldbrände haben in der vergangenen Brandsaison für überdurchschnittlich hohe CO2-Emissionen gesorgt.

Die Flammen setzten zwischen März 2023 und Februar 2024 weltweit 8,6 Milliarden Tonnen Kohlendioxid frei, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der britischen Universität von East Anglia hervorgeht. Das sind 16 Prozent mehr als im Mittel der vergangenen zwei Jahrzehnte und entspricht rund 15 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen.

Unwetter erschüttern Westen Österreichs

Deutschland versinkt im Unwetter-Chaos

Nach heißem Sommertag: Erneut Murenabgänge in Tirol

Besonders heftig waren die Brände im Norden Kanadas, dort waren die CO2-Emissionen mehr als neunmal so hoch wie im Mittel der vergangenen 20 Jahre. "Allein in Kanada wurden mehr als 232.000 Menschen evakuiert, was die Schwere des menschlichen Einflusses unterstreicht", heißt es in der Studie. Auch im Amazonasgebiet sowie in Griechenland war die Zerstörung besonders groß.

"Diese Brände werden durch den Klimawandel schwerer und häufiger, und gleichzeitig leiden die Gesellschaft und die Umwelt unter den Folgen", erklärte der Hauptautor der Studie, Matthew Jones. "Die Feuer haben im vergangenen Jahr Menschen getötet, Häuser und Infrastruktur zerstört und damit für Massenevakuierungen gesorgt, Einkommensquellen bedroht und wichtige Ökosysteme beschädigt."

Menschengemachter Klimawandel

Der menschengemachte Klimawandel erhöht nach Einschätzung der Forscher die Wahrscheinlichkeit für lange Hitze- und Dürreperioden, in denen die Waldbrandgefahr steigt. Im westlichen Amazonasgebiet etwa ist die Wahrscheinlichkeit für entsprechende Wetterbedingungen durch den Einfluss des Menschen demnach mindestens 20-mal so hoch. Zugleich steige die Zahl der schweren Brände, die verbrannte Fläche werde größer.

Trotz Erfolgen der Feuerwehr wüten derzeit weiter schwere Brände in Griechenland, im Juli brannte es auch in Kanada und im US-Bundesstaat Kalifornien. Noch habe die Menschheit die Möglichkeit, das Risiko für die kommenden Jahre zu verkleinern, betonte Jones. "Es ist nicht zu spät", sagte er vor Journalisten.