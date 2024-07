Israel verschickt Einberufungsbescheide für Ultra-Orthodoxe

Der Oberste Gerichtshof hat entschieden, dass auch ultraorthodoxe Juden wehrpflichtig sind.

Das israelische Militär hat Einberufungsbescheide an 1000 Mitglieder der ultraorthodoxen Gemeinschaft verschickt. Damit soll die Armee aufgestockt werden, was jedoch die Spannungen zwischen religiösen und säkularen Israelis weiter anheizen könnte. Der Oberste Gerichtshof des Landes hatte Ende Juni entschieden, dass auch ultraorthodoxe Juden wehrpflichtig sind und zur Armee müssen. Strenggläubige Juden waren in Israel bisher vom Militärdienst befreit.