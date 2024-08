Ist DAS der Tempel, wo Jesus einst Wunder vollbrachte?

Haben Archäologen tatsächlich den lang gesuchten Tempel entdeckt, in dem Jesus laut Neuem Testament Wunder vollbracht hat?

Archäologen rätseln, ob sie wirklich den lang gesuchten Tempel entdeckt haben, in dem Jesus laut Neuem Testament Wunder vollbracht haben soll. In der antiken Stadt Chorazin - gelegen im heutigen Korazim-Nationalpark im Norden Israels - wird ein heiliger Ort vermutet, an dem Jesus Predigten hielt und Kranke heilte. Eine auf das Jahr 380 n. Chr. datierte Synagoge - die 1905 entdeckt wurde - schien bisherigen Annahmen nach nicht aus der Zeit Jesu zu stammen.

Ein Team von Archäologen um den Forscher Achia Cohen-Tavor stieß nun bei Ausgrabungen auf die Überreste eines noch älteren Tempels - unter besagter Synagoge. Bei der sensationelle Entdeckung wurden unter dem Boden der Glaubensstätte aus dem 3. Jahrhundert große Felsblöcke gefunden. Sie waren in bestimmten Mustern angeordnet, zwischen den Steinen verbargen sich Keramiken, Münzen und Haushaltsgegenstände. Aufgrund dieser Artefakte datieren die Forscher die Synagoge auf das 1. Jahrhundert - jene Zeit, in der Jesus gewirkt habe.

Das Evangelium nach Matthäus beschreibt Chorazin als Stadt, in der Jesus seine Anhängerschaft lehrte. Als man ihn dort aber ablehnte, verfluchte er die Stadt schließlich. Die neuesten Entdeckungen könnten nun bestätigen, dass es sich hier tatsächlich um die Synagoge handelt, in der Jesus Predigen abhielt. In der Bibel wird auch der „Stuhl des Mose“ erwähnt, ein Sitz, von dem aus die Torah verlesen wurde. Solche Sitze wurden in mehreren Synagogen gefunden, darunter auch in der kürzlich entdeckten Struktur in Korazim.