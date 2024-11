Italien: Neuer Wirbel um Melonis Parteilogo

Zwei Jahre nach den Parlamentswahlen diskutiert Italiens rechte Regierungspartei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) über ihr umstrittenes Parteilogo.

Debattiert wird über die Streichung der Flamme in den drei Farben der italienischen Flagge, die bereits Symbol der neofaschistischen Vorgängerpartei Movimento Sociale Italiano (MSI) war. Für Italiens extreme Rechte steht die Flamme für den lodernden Geist Benito Mussolinis.

"Wenn wir vorwärts schreiten und in die Zukunft blicken wollen, wird auch der Moment kommen, an dem wir die Flamme löschen und sie aus dem Parteilogo entfernen müssen. Es wird unsere freie Entscheidung sein und sicherlich nicht, weil uns jemand dazu zwingt", sagte der Minister für Beziehungen zum Parlament, Luca Ciriani, in einem Interview mit der Tageszeitung "Il Foglio".

Besondere Relevanz

Das Thema hat für Italiens stärkste Einzelpartei eine besondere Relevanz, denn sie betrifft die postfaschistische Identität der von Meloni 2012 gegründeten Fratelli d'Italia. Die Gruppierung ist aus der 1946 gegründeten MSI hervorgegangen, der Nachfolgerin der Faschistischen Partei von Benito Mussolini. Langjähriger MSI-Chef war Giorgio Almirante, ein treuer Wegbegleiter des Duce bis zum Schluss.

Die Hardliner der Partei wehren sich gegen die Streichung der Flamme aus dem Parteilogo. "Fast 30 Prozent der Italiener haben unser Symbol gewählt, das die Flamme in den Farben der Trikolore enthält. Ich glaube nicht, dass die Bürger sich mit diesem Problem beschäftigen. Vielleicht wählen sie uns sogar, weil wir die Flamme als Symbol haben", sagte Fabio Rampelli, ein langjähriges Mitglied der inzwischen aufgelösten MSI.

"Die Flamme repräsentiert einen Schutzwall gegen eine Gesellschaftsvision, die undifferenziert, gleich, marktgesteuert, anti-identitär, und materialistisch ist. Sie ist ein Emblem des Konservatismus", so Rampelli. Allein die Flamme sichere Fratelli d'Italia bei Wahlen vier Prozent der Stimmen.

In der politischen Deutung stand die Flamme immer für den Geist Mussolinis, der aus seinem stilisierten Sarg, dem schwarzen Balken, strömte. Einige Historiker behaupten jedoch, die Flamme würde sich eigentlich auf eine besonders mutige Sondereinheit von freiwilligen Kämpfern im Ersten Weltkrieg beziehen, die "Arditi". Diese hatten eine schwarze Flamme als Symbol.