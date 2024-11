Je nach Alter: So viel Schlaf brauchen Sie wirklich

Je nach Alter brauchen die Menschen im Schnitt unterschiedlich viel Schlaf. Erfahren Sie hier, wie lange Sie schlafen sollten.

Sieben bis neun Stunden lautet die allgemeine Empfehlung. So lange sollten Erwachsene im Schnitt schlafen. Doch das Schlafbedürfnis variiert je nach Lebensabschnitt stark. Besonders in jungen Jahren ist ausreichend Schlaf wichtig.

18- bis 25-Jährige

Für 18- bis 25-Jährige empfehlen Wissenschafter sieben bis neun Stunden Schlaf. Vor allem für die Leistungsfähigkeit, die Entwicklung kognitiver Funktionen und die emotionale Regulation ist ausreichend Schlaf in diesen Jahren wichtig. Jungen Erwachsenen hilft die starke Melatoninproduktion, schneller ein- und besser durchzuschlafen.

26- bis 44-Jährige

Auch für 26- bis 44-Jährige wird eine durchschnittliche Schlafdauer von sieben bis neun Stunden empfohlen. In diesem Alter bleibt der Schlaf-Wach-Rhythmus meist noch stabil. Allerdings geht die Melatoninproduktion leicht zurück, wodurch es leichter zu Schlafstörungen kommen kann. Regelmäßige Schlafgewohnheiten sind daher essenziell.

45- bis 59-Jährige

Bei 45- bis 59-Jährigen ändert sich oftmals der Schlafbedarf. Viele berichten, dass sie früher und schneller müde werden, oft sogar etwas mehr Schlaf brauchen, um sich wirklich vollständig zu erholen. Bei Frauen - etwa in der Menopause - können Hormonschwankungen zu Schlafstörungen führen. Nächtliche Hitzewallungen treten öfter auf. Die Forschung empfiehlt für diese Altersgruppe etwas mehr als sieben bis neun Stunden, um die Bedürfnisse des Körpers zu decken.

Ab 60 Jahren

Für die kognitive Leistungsfähigkeit und das Immunsystem gewinnt der Schlaf für über 60-Jährige noch einmal an Bedeutung. Der Schlafrhythmus schiebt sich mit zunehmendem Alter nach vorne. Man geht also früher ins Bett und steht auch früher auf. Die Melatoninproduktion nimmt weiter ab, wodurch Ein- und Durchschlafen zur Herausforderung werden können. Schlafapnoe oder Schlaflosigkeit sind häufige Schlafstörungen in dieser Altersgruppe. Empfohlen werden sieben bis acht Stunden Schlaf. Dieser sollte zudem möglichst regelmäßig sein.