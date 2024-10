Jetski-Killer töten Mann am Traumstrand

Verängstigte Karibik-Urlauber eines Luxus-Hotels mussten alles mitansehen.

Dramatische Szenen ereigneten sich am Mittwoch im Strandbereich des "Riu Palace Las Américas"-Hotel in Cancún in Mexiko. Wie lokale Medien berichten, kamen zwei Männer auf Jetskis zum Strand und gingen auf einen 30-Jährigen Mann. Der Mexikaner wollte noch weglaufen, wurde von den Killern aber durch mehrere Schüsse getötet. Die beiden Männer flüchteten anschließend wieder auf ihren Jetskis.

© X

Die Exekution ereignete sich unmittelbar vor einem 5-Sterne-Resort – verängstigte Urlauber mussten alles mitansehen. Auf Videos sieht man, wie Panik ausbricht und sich zahlreiche Touristen in der Hotellobby verstecken. Später sperren Sicherheitskräfte dann das ganze Areal ab.

© X

Hintergrund des Mordes dürfte der Drogenkrieg in Mexiko sein. Immer wieder liefern sich die Kartelle blutige Schlachten, zuletzt auch in Touristenzentren. Durch die mit den Drogenkartellen in Verbindung gebrachte Gewalt wurden in Mexiko seit 2006 bereits etwa 450.000 Menschen getötet. Mehr als 100.000 weitere verschwanden spurlos.