Damaskus. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat bei ihrem Besuch in Damaskus auf einen Handschlag von De-facto-Herrscher Ahmed al-Sharaa verzichten müssen. "Schon als ich angereist war, war mir jedenfalls klar, dass es hier offensichtlich nicht gewöhnliche Handschläge geben wird", sagte sie auf die Frage einer Journalistin. Aber ebenso klar habe man den islamistischen Gastgebern gemacht, dass man diese Praxis missbillige, so Baerbock.

The decision by Syria’s new leader al-Julani to only shake hands with France’s male Foreign Minister J.N Barrot but not with Germany’s female Foreign Minister A. Baerbock says something about where Syria is heading under the new government.



