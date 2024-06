Jetzt spricht der Vater der verprügelten Mädchen

Zwei afrikanische Mädchen wurden von einem Jugend-Mob verprügelt.

Ein mutmaßlich rassistischer Angriff einer Gruppe junger Leute auf zwei ghanaische Mädchen im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern hat für Entsetzen gesorgt. Bei dem Vorfall in Grevesmühlen wurden ein achtjähriges Mädchen und sein Vater nach Polizeiangaben vom Samstag verletzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler waren das achtjährige Mädchen und seine zehn Jahre alte Schwester am Freitagabend gegen 19.30 Uhr aus einer Gruppe von etwa 20 Jugendlichen heraus angegriffen worden. Dem jüngeren Mädchen sollen die Angreifer unter anderem ins Gesicht getreten haben. Als die Eltern der Kinder hinzukamen, soll es nach Polizeiangaben auch mit diesen zu einer Auseinandersetzung gekommen sein.

Der Vater von Grace (8) und Precious (10) hat nun gegenüber der BILD über den Angriff gesprochen. Seiner Tochter geht es „glücklicherweise jetzt wieder deutlich besser“, so der gebürtige Ghanaer. Trotz des rassistischen Angriffs möchte die Familie weiterhin in Mecklenburg-Vorpommern wohnen. „Wir leben seit 2016 in Grevesmühlen, wir bleiben hier.“ Die Kinder sind voll integriert, beide Töchter besuchen die Tanzschule, der Sohn spielt Fußball.

Während der Vater der Mädchen nicht mehr sagen will, spricht eine Bekannte der Familie über den Alltag in Grevesmühlen „Meine Tochter war am Tag des Vorfalls zum ersten Mal allein bei Netto“, so Gina, deren Tochter ebenfalls dunkelhäutig ist. „Dort stand eine Gruppe von Jugendlichen, die sie beleidigt haben. Sie sagten zu ihr, sie gehöre nicht in dieses Land, sie soll raus aus Deutschland, sie ist schwarz, sie ist Scheiße.“

Die Familie wird immer wieder beleidigt und diskriminiert. „Leider ist Rassismus für die Kinder Alltag in der Schule. Und mein Mädchen wurde auch schon geschlagen“, so die 25-Jährige.