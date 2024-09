Kann dieser Kristall die Menschheit vor dem Aussterben retten?

Britische Wissenschaftler haben einen bedeutenden Durchbruch erzielt, indem sie das gesamte menschliche Genom auf einem sogenannten „5D-Speicherkristall“ gesichert haben.

Ziel dieser Innovation ist es, die Menschheit in der Zukunft möglicherweise vor dem Aussterben zu bewahren.

Englische Forscher

Der Kristall wurde von einem Team am Optoelectronics Research Centre der University of Southampton entwickelt. Er kann nicht nur menschliche Erbinformationen speichern, sondern auch die genetischen Daten bedrohter Tier- und Pflanzenarten. Mit einer Speicherkapazität von bis zu 360 Terabyte könnte der Kristall Informationen über Milliarden von Jahren hinweg bewahren und extremen Bedingungen wie Frost, Feuer, starken Stößen, kosmischer Strahlung und Temperaturen von bis zu 1000 Grad Celsius standhalten.

Zur Speicherung verwendeten die Forscher ultraschnelle Laser, die die Genom-Daten in winzige Hohlräume von nur 20 Nanometern (ein Nanometer ist ein Milliardstel eines Meters) einprägten. Die Speicherung wird als „5D“ bezeichnet, weil sie Informationen in fünf Dimensionen kodiert: Höhe, Länge, Breite, Ausrichtung und Position.

Bezug zur heutigen Menschheit

Die Wissenschaftler mussten auch die Frage berücksichtigen, wer oder was in der fernen Zukunft diese gespeicherten Informationen abrufen würde. Es könnte sich um eine weit fortgeschrittene Intelligenz handeln oder um eine Zivilisation, die so weit in der Zukunft liegt, dass es keinen Bezug mehr zur heutigen Menschheit gibt.

„Der 5D-Speicherkristall eröffnet anderen Forschern die Möglichkeit, ein dauerhaftes Archiv genomischer Informationen aufzubauen, aus dem komplexe Organismen wie Pflanzen und Tiere wiederhergestellt werden könnten“, sagt Studienleiter Peter Kazansky, Professor für Optoelektronik.