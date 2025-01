Kiew lädt slowakischen Botschafter vor

Hintergrund sind Spannungen wegen russischer Gaslieferungen

Die Ukraine lädt den slowakischen Botschafter in Kiew vor. Damit reagiert die Regierung auf den Vorwurf der Slowakei, die Ukraine mische sich in deren innere Angelegenheiten ein. Zugleich wirft Kiew dem slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico vor, ein Sprachrohr Russlands zu sein. Erst am Mittwoch hatte die Slowakei den ukrainischen Botschafter vorgeladen, um sich gegen Kritik an Fico zu verwehren und dies als Einmischung in slowakische Angelegenheiten zu kritisieren.

Hintergrund der Spannungen ist, dass die Ukraine Lieferungen von russischem Gas an die Slowakei über ihr Territorium seit Jahresanfang beendet hat. Fico forderte, die Gaslieferungen nach Europa über die Ukraine wieder aufzunehmen.