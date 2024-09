Killer-Bakterien: Millionen Todesfälle durch resistente Keime bis 2050?

Antimikrobielle Resistenz (AMR) tritt auf, wenn Krankheitserreger wie Bakterien und Pilze die Fähigkeit entwickeln, Medikamente zu umgehen, die eigentlich ihre Abtötung bewirken sollten.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeichnet AMR als „eine der größten globalen Gesundheits- und Entwicklungsbedrohungen“, die durch den Missbrauch und die Übernutzung antimikrobieller Medikamente bei Menschen, Tieren und Pflanzen gefördert wird.

Ein neuer Bericht zeigt, dass die Situation voraussichtlich noch schlimmer werden wird, sagte Dr. Chris Murray, Leiter des Institute for Health Metrics and Evaluation an der Universität Washington. „Wir brauchen angemessene Maßnahmen für neue Antibiotika und eine verantwortungsvolle Antibiotiknutzung, um ein wirklich großes Problem zu bekämpfen“, fügte er hinzu.

Daten aus 204 Ländern

Die Forscher, die Daten aus 204 Ländern zwischen 1990 und 2021 analysierten, fanden heraus, dass die Zahl der Todesfälle durch AMR bei Kindern unter fünf Jahren um mehr als 50 % zurückging, während sie bei Erwachsenen über 70 Jahren um über 80 % anstieg.

Besonders besorgniserregend ist der Anstieg der Todesfälle durch Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA), bei dem sich die Zahl der Todesfälle von 57.200 im Jahr 1990 auf 130.000 im Jahr 2021 fast verdoppelte. Die Forscher schätzen, dass bis 2050 weltweit etwa 1,9 Millionen Todesfälle auf AMR zurückzuführen sein könnten, wenn keine Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und der Zugang zu neuen Antibiotika getroffen werden.

Ergebnisse spiegeln Forschung wider

Dr. Steffanie Strathdee, die nicht an der Studie beteiligt war, betonte, dass die Ergebnisse „Jahrzehnte der Forschung zur globalen Belastung durch antimikrobielle Resistenz“ widerspiegeln. Ihre eigene Erfahrung, als ihr Ehemann an einer Superbug-Infektion erkrankte, verdeutlicht die Dringlichkeit des Themas. „Phagentherapie, also die Verwendung von Viren zur Bekämpfung von Bakterien, hat das Leben meines Mannes gerettet“, sagte Strathdee.

Der Bericht bietet Hoffnung, dass durch bessere Gesundheitsversorgung und innovative Medikamente die Belastung durch AMR gesenkt werden kann.