Leichen auf Müllhalde: Mann gestand Tötung von 42 Frauen

In einem als Müllhalde genutzten ehemaligen Steinbruch in Nairobi wurden verstümmelte Frauenleichen entdeckt.

Nairobi. Nach dem Fund von mehreren verstümmelten Frauenleichen auf einer Müllhalde in Kenia hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Dieser habe im Verhör gestanden, 42 Frauen getötet zu haben, teilte die Polizei am Montag in Nairobi mit. Der Fund der verstümmelten Frauenleichen auf einer Müllhalde in der Hauptstadt hatte am Wochenende über Kenia hinaus für Entsetzen gesorgt.

