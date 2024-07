Malle-Taucher findet 65.000-Euro-Uhr - und gibt sie zurück

Einen ganz großen Fund hat ein Taucher auf Mallorca gemacht.

Beim Tauchen fand er eine Uhr im Wert von 65.000 Euro. Der Besitzer hatte sie verloren, kann sich jetzt aber freuen, denn: Die Uhr tickt immer noch.

Am Meeresgrund

Sie lag ein Jahr auf dem Grund des Meeres. Eine teure „Patek Philippe“-Uhr. Der Urlaubstaucher Giorgio (38) stieß auf sie und machte damit den Fund seines Lebens.

Eine weniger lustige Bootsfahrt

Die Uhr (Modell: „Aquanaut Travel Time“) hatte zuvor ein Däne bei einer Bootsfahrt verloren. Er war zum Baden ins Wasser gesprungen, der Verschluss der Uhr hatte sich gelöst und das gute Stück sank in die Tiefe.

Auftragstaucher

Der Däne beauftragte den Hobby-Taucher, die Uhr wiederzufinden. Einfach war das nicht: „An der Stelle, an der der Däne sie verloren hatte, war eineinhalb Meter hohes Seegras“, sagte Giorgio der „Mallorca Zeitung“. Aufwendig grenzte der Taucher das Suchgebiet ein: „Ich hatte eine zentrale Boje als Mittelpunkt-Markierung, die habe ich an der GPS-Position der letzten Anker-Markierung abgelassen. Dazu habe ich 24 andere Markierungen ins Wasser geworfen. So habe ich ein Netz aufgebaut und die Fläche dann in kleinere Areale unterteilt. Die habe ich mit dem Detektor abgesucht“, erklärt Giorgio.

9 Stunden im Wasser

Nach 9 (!) Stunden im Wasser gelang es ihm schließlich die Luxus-Uhr zu bergen und dem strahlenden Besitzer zurückzugeben. Der UhrenBesitzer war umso mehr erfreut, als es sich bei der Uhr um ein Familienerbstück handelt.