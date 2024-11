Mega-Eskalation: Iran bereitet wohl nächsten Angriff auf Israel vor

Angriff könnte laut Bericht möglicherweise noch vor US-Wahl am 5. November gestartet werden

Die USA haben einem Medienbericht zufolge den Iran in den vergangenen Tagen vor einem weiteren Angriff auf Israel gewarnt.

Bei einer Attacke des Irans werde Washington nicht in der Lage sein, Israel zurückzuhalten, berichtete das Nachrichtenportal "Axios" am Samstag unter Berufung auf einen US-Vertreter. Der Iran bereitet dem Portal zufolge einen Angriff auf Israel vom irakischen Territorium aus in den kommenden Tagen vor.

Noch vor der US-Wahl

Der Angriff könne möglicherweise noch vor den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November gestartet werden. Israel hatte am vergangenen Wochenende seinen lang erwarteten Angriff auf den Iran ausgeführt, die Öl- und Atomanlagen des Erzfeindes jedoch offenbar ausgespart.