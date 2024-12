Millionär (✝91) vermachte gleichnamigem Dorf 10 Millionen Euro

Ein sattes 10-Millionen-Euro-Erbe gibt es für das französische Dorf Thiberville - wegen eines höchst ungewöhnlichen Testaments.

Thiberville, ein beschauliches Dorf in der Normandie mit nur 1.773 Einwohnern, wurde kürzlich mit einem gigantischen Erbe beglückt. Ein französischer Millionär namens Roger Thiberville, der 91 Jahre alt wurde, hinterließ dem Ort 10 Millionen Euro. Der Grund für diese ungewöhnliche Geste: Das Dorf trägt denselben Namen wie er.

Thiberville (1932-2024) hinterließ keine Erben und entschied sich daher, einen Teil seines Erbes an seinen Buchhalter zu vergeben und den Rest – die erwähnten 10 Millionen Euro – dem Dorf Thiberville zu vermachen. Der Millionär, der in einem bescheidenen Vorort von Paris lebte, hatte das Dorf niemals besucht - doch sein Name soll dort zu neuen Ehren kommen.

Nach dem Tod des ultrareichen Franzosen erhielt der Bürgermeister von Thiberville, Guy Paris, bald eine Nachricht von dessen Notar. Die wahre Überraschung kam jedoch später, als er erfuhr, dass der Ort die gigantische Summe erhalten sollte. Diese wird künftig in verschiedene Gemeindeprojekte fließen und auch Altlasten wie Schulden tilgen.