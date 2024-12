Musk: "Nur die AfD kann Deutschland retten"

Der US-Tech-Milliardär Elon Musk empfiehlt wenige Wochen vor der Bundestagswahl die rechtspopulistische AfD als beste Partei für Deutschland. "Nur die AfD kann Deutschland retten", postete der Berater des designierten US-Präsidenten Donald Trump am Freitag in seinem Kurznachrichtendienst X. Teile der AfD werden vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Kritiker werfen der "Alternative für Deutschland"einen rechtspopulistischen, ausländerfeindlichen Kurs vor.

Only the AfD can save Germany https://t.co/Afu0ea1Fvt