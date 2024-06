Nächster Horror-Flug: 189 Passagiere in Panik

Die Passagiere des Fluges von Antalya nach Münster waren in der 50 Grad heißen Kabine gefangen. Ein Arzt rief: "Wenn wir jetzt starten, werden die Kinder es nicht überleben."

Nachdem Passagiere des AUA-Fluges von Palma nach Wien-Schwechat am vergangenen Sonntag Schockminuten erlebten – der Flieger geriet beim Landeanflug in einen Hagelsturm und wurde spektakulär beschädigt – kam es nun zu einem weiteren Horror-Flug. Bilder von "NonstopNews" zeigen Passagiere in einem völlig überhitzten Flugzeug von Antalya nach Münster (Nordrhein-Westfalen). Die Türkei-Urlauber waren in der 50 Grad heißen Kabine gefangen.

Laut "Bild"-Bericht war die Klimaanlage ausgefallen. Das Flugzeug stand fast eine Stunde auf dem Rollfeld. Das Thermometer stieg auf 52 Grad. Vor allem die Kinder litten unter der Hitze. "Die Kinder wurden immer lauter, es lief bei jedem das Wasser. Die Situation war sehr brenzlig", berichtet Dominik J., der mit seiner Familie im Flieger saß. "Ein Vater und eine Frau hatten Todesangst um ihre Kinder. Die Panik übertrug sich auf alle." Knapp eine Woche nach dem Vorfall ist Dominik J. immer noch schockiert.

"Wenn wir jetzt starten, werden die Kinder es nicht überleben"

Passagiere berichten laut "Bild", dass es von der Crew im Hitzeflieger wenig Hilfe gegeben habe. Die Flugvorbereitungen seien trotz der sich zuspitzenden Lage fortgesetzt worden und die Boeing sei in Richtung Startbahn gerollt. Ein türkisch sprechender Arzt wandte sich mit einem dramatischen Appell an die Crew: "Er sagte, wenn wir jetzt starten, werden die Kinder es nicht überleben", berichtet Passagierin Nancy J.

Schließlich kehrte der Pilot zum Terminal am Flughafen zurück, aber auch dort wurde es kaum besser. „Die Fluggesellschaft hat keinerlei Hilfe angeboten“, kritisiert Dominik J. Es sei weder kostenloses Wasser oder Essen zur Verfügung gestellt worden.

Mit fast vier Stunden Verspätung und einem anderen Flugzeug kamen die meisten der Passagiere mit einer schockierenden Erfahrung doch noch zu Hause an.