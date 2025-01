Nashorn tötet vor geschockten Zoo-Besuchern Zebra

Im Colchester Zoo in der englischen Grafschaft Essex (etwa 75km von London entfernt) hat sich ein schockierender Vorfall ereignet.

England. Am Freitag ist ein Zebra nach einer Nashorn-Attacke im Colchester Zoo in Essex gestorben. Vor den Augen geschockter Besucher, darunter auch Kinder, griff das Nashorn das Zebra im gemeinsamen Gehege an. Mit Entsetzen mussten die Zoo-Gäste den tödlichen Kampf mitansehen. Auch das Personal soll über den schrecklichen Vorfall "am Boden zerstört" sein, berichtet der britische "Mirror". Die Zoowärter versuchten sofort die anderen Tiere im Gehege zu beruhigen.

Die Tragödie ereignete sich in einem Außengehege für verschiedene afrikanische Tierarten wie Zebras, Nashörner, Strauße und Giraffen, die sich normalerweise gut vertragen.

Der Colchester Zoo gab via Facebook zu dem Zwischenfall eine Erklärung ab: "Heute (10. Januar) gegen 14 Uhr kam es in unserem gemischten afrikanischen Lebensraum zu einem Zwischenfall zwischen einem Nashorn und unserem männlichen Zebra, bei dem das Zebra leider ums Leben gekommen ist. Zurzeit setzen wir unsere Ressourcen ein, um sicherzustellen, dass die übrigen Tiere in diesem Lebensraum untergebracht werden."

"Solche Vorfälle sind extrem selten"

"Solche Vorfälle sind extrem selten und wir werden die Situation in den nächsten Tagen weiter beobachten. Wir sind erschüttert über diesen Verlust und danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung in dieser Zeit", heißt es seitens des Zoos.

Auf der Facebook-Seite des Tierparks gingen zahlreiche Kommentare ein, in denen den Tierpflegern, die mit dem Vorfall konfrontiert waren, ihr Mitgefühl ausgedrückt wurde.

Eine Person, die heute im Zoo war, schilderte die Ereignisse. Sie schrieb: "Es ist so traurig, dies zu lesen. Wir waren heute im Zoo. Wir haben gerade die Nashörner und Zebras gesehen, die sich gegenseitig jagten. Wir wurden gebeten, uns zum Ausgang zu begeben, um den Bereich zu räumen, ohne eine Ahnung zu haben, was passiert war. Das Personal war großartig und hat unter diesen schrecklichen Umständen sehr professionell gehandelt. Unsere Gedanken sind bei Ihnen allen."

Ein Kommentar lautete: "Was für eine schreckliche Sache. Es tut mir so leid für alle Mitarbeiter des Zoos und ich hoffe, es geht Ihnen allen gut." Und ein weiterer User schrieb: "Das muss schrecklich gewesen sein, das mit anzusehen und damit umzugehen, es tut mir so leid. Ich denke an alle Zoowärter."