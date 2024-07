Neue Saudi-Airline überrascht mit Uniformen

Die Uniformen der Riyadh Air gehen im Netz viral.

Im kommenden Jahr geht die neue saudi-arabische Nationalairline an den Start. Bevor 2025 der erste Flug durchgeführt wird, stellte die Riyadh Air nun auf der Pariser Fashion Week die Uniformen vor. Die Saudi-Fluglinie sorgt dabei für eine Überraschung.

© Getty ×

Statt Hijab oder Kandora setzt die Riyadh Air auf Glamour und Hollywood-Feeling. Die Uniformen sind in Dunkelblau-Lila gehalten und wirken modern. Vorbild war dabei der Film “Catch Me If You Can“.

© Riyadh Air

Im Netz kommen die neuen Uniformen gut an. „Wow, die Saudis eiern nicht herum“, schreibt etwa ein X-User.

Kronprinz Mohammed bin Salman möchte den Tourismus in Saudi-Arabien ankurbeln und seinem Land ein moderneres Image verpassen.