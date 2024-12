Neuer Umfrage-Hammer in Deutschland

Knapp drei Monate vor der deutschen Bundestagswahl knallen die Grünen plötzlich rauf.

Die Grünen haben einer neuen INSA-Umfrage zufolge in der Wählergunst zugelegt. Unter Kanzlerkandidat Robert Habeck kommt die Öko-Partei nun auf 13 Prozent (plus 2 Prozentpunkte im Vergleich zur Vorwoche). Auch die SPD unter Kanzler Scholz konnte um einen Prozent zulegen und kommt nun auf 16 Prozent der Stimmen. Das berichtet die BILD.

Mit Abstand führe aber weiter die Union aus CDU und CSU, die auf 31,5 Prozent und damit einen Punkt weniger als in der Vorwoche kommt. Ebenfalls einen Punkt verlieren würde die AfD mit nun 18,5 Prozent. Das BSW kommt auf 7,5 Prozent, FDP (4,5 %) und Linkspartei (3,5 %) würden derzeit am Einzug in den Bundestag scheitern.

Damit wäre sowohl eine Große Koalition zwischen der Union und der SPD als auch eine schwarz-grüne Regierung möglich. Nach dem Bruch der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP gibt es in Deutschland am 23. Februar Neuwahlen.