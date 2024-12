Neuer Umfrage-Hammer in Deutschland

Für Kanzler Scholz schaut es immer schlechter aus. Die SPD droht auf Platz 4 abzurutschen.

Knapp zehn Wochen vor der Bundestagswahl am 23. Februar sieht es für Bundeskanzler Olaf Scholz schlecht aus. Die SPD kommt laut aktuellem ARD-Deutschlandtrend nur noch auf 14 Prozent der Stimmen und landet damit gleichauf mit den Grünen auf Platz 3.

Für CDU-Chef Friedrich Merz sieht es vorerst am besten aus. Die Christdemokratische Union (CDU) kommt auf 33 Prozent der Stimmen und liegt damit sehr weit vor der Konkurrenz. Der 69-jährige Merz hofft auf noch mehr, doch eine eigene Mehrheit ist nicht in Sicht. Nach Absagen vor allem aus der CSU an die Adresse der Grünen könnte es - Stand jetzt - auf eine schwarz-rote Koalition mit der SPD hinauslaufen.

AfD klar auf Platz 2

Die AfD liegt in Umfragen hinter der Union auf Platz zwei mit 19 Prozent. So geht AfD-Chefin Alice Weidel erstmals als Kanzlerkandidatin ins Rennen. Aus den guten Umfragewerten leite man einen Regierungsauftrag ab, sagte die 45-Jährige zur Kandidatur. Nur: Für die Rechtsaußenpartei ist kein Koalitionspartner in Sicht. Ihre Chancen aufs Kanzleramt sind deshalb gering.

Für das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) könnte es mit dem Einzug in den Bundestag knapp werden – derzeit kommt man auf 5 Prozent. Die FDP liegt in der aktuellen Umfrage nur noch bei 3 Prozent und damit deutlich unter der Mandatsschwelle.