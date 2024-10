Prada und Axiom Space stellen neuen Raumanzug für Mondlandung 2026 vor

Ein beeindruckender Meilenstein in der Welt der Raumfahrt und Mode wurde am Mittwoch erreicht, als Prada und Axiom Space einen speziell entwickelten Raumanzug präsentierten.

Dieser soll bei der NASA-Mission Artemis 3 zum Einsatz kommen, die voraussichtlich 2026 die erste bemannte Mondlandung seit 1972 ermöglichen wird.

Der Anzug kann Temperaturen von bis zu minus 230 Grad Celsius für mindestens zwei Stunden standhalten. © Prada/Axiom Space ×

Luxus und Technologie

Mailand, Italien. Der italienische Luxuskonzern Prada und das in Houston, Texas, ansässige Startup Axiom Space haben gemeinsam den sogenannten Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) entwickelt. Dieser Raumanzug, der auf dem Internationalen Astronautischen Kongress in Mailand vorgestellt wurde, vereint fortschrittliche Technologie mit einem ästhetischen Design. Dabei ist er speziell darauf ausgelegt, den herausfordernden Bedingungen auf dem Mond standzuhalten.

Einsatz bei der Artemis-3-Mission

Die Artemis-3-Mission, welche die erste geplante Mondlandung von Astronauten seit der Apollo-17-Mission im Jahr 1972 ist, wird voraussichtlich 2026 stattfinden. Dies macht den AxEMU besonders bedeutend, da er nicht nur funktionell, sondern auch stilvoll sein muss, um den Erwartungen der NASA gerecht zu werden.

Die AxEMU-Architektur ist evolvierbar, skalierbar und anpassungsfähig für Missionen auf der Mondoberfläche und in der niedrigen Erdumlaufbahn (LEO). Die AxEMU bietet bedeutende Fortschritte in den Bereichen Sicherheit, Mobilität, Größenanpassung und Leistung. © Prada/Axiom Space ×

Der Anzug soll es den Astronauten ermöglichen, über einen Zeitraum von mindestens acht Stunden Weltraumspaziergänge durchzuführen. Dabei ist er in der Lage, extremen Temperaturunterschieden zu trotzen. Vor allem im Südpol des Mondes, wo einige Regionen ständig im Schatten liegen, muss der Raumanzug die Astronauten schützen. In diesen schattigen Gebieten kann der Anzug Temperaturen von bis zu minus 230 Grad Celsius für mindestens zwei Stunden standhalten.

Fortschrittliche Tests und Entwicklung

Der AxEMU durchlief bereits umfassende Tests, um sicherzustellen, dass er den Anforderungen der Mondmission gewachsen ist. Besonders erwähnenswert sind die Unterwasserprüfungen, die durchgeführt wurden, um die Bedingungen auf dem Mond zu simulieren. Diese Tests waren entscheidend, um die Belastbarkeit und Flexibilität des Anzugs unter realistischen Bedingungen zu überprüfen. Momentan befindet sich der Raumanzug in der letzten Entwicklungsphase. Prada und Axiom Space arbeiten eng zusammen, um alle Aspekte bis zur finalen Fertigstellung zu optimieren.

Langfristige Partnerschaft

Lorenzo Bertelli, der Marketingchef von Prada, äußerte in einer Stellungnahme: „Ich bin sehr stolz auf das Ergebnis, das wir heute präsentieren. Dies ist nur der erste Schritt in einer langfristigen Zusammenarbeit mit Axiom Space.“ Diese Partnerschaft könnte den Beginn einer intensiveren Zusammenarbeit zwischen Luxusmarken und der Raumfahrtbranche markieren.

Der AxEMU-Anzug ermöglicht es Astronauten, mindestens acht Stunden einen Weltraumspaziergang durchzuführen. © Prada/Axiom Space ×

In den letzten Jahren haben immer mehr Marken den Weltraumsektor für sich entdeckt. So hat das französische Modehaus Pierre Cardin kürzlich einen Trainingsanzug für Astronauten vorgestellt. Dieser wird im Trainingszentrum der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) in Köln, Deutschland verwendet. Auch die Hotelgruppe Hilton engagiert sich im Weltraumsektor und arbeitet mit Voyager Space an der Gestaltung von Crew-Suiten für die geplante kommerzielle Raumstation Starlab.