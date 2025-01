Putin bereitete Krieg gegen diese zwei Länder vor

Putin lag bereits eine Liste mit 160 potentiellen Angriffszielen vor.

Seit mittlerweile fast drei Jahren führt Wladimir Putin einen blutigen Angriffskrieg in der Ukraine. Dass der russische Präsident auch in anderen Ländern immer wieder die Säbel rasseln lässt, ist nicht neu. Geheimdokumente enthüllen nun aber, dass Putin sich auch auf Kriege gegen Länder vorbereitete, die auf den ersten Blick überraschen.

160 Angriffsziele

Wie die Financial Times berichtet, bereitete sich Russland 2013 und 2014 auf mögliche Kriege gegen Japan und Südkorea vor. Das Blatt beruft sich dabei auf Geheimdokumente, die von westlichen Quellen zugespielt wurden. Demnach konzentrierte sich Moskau in diesen Jahren nicht nur auf die Ukraine (2014 wurde die Krim annektiert), sondern auch auf die Ostgrenze. Die Geheimdokumente zeigen eine detaillierte Liste mit 160 potenziellen Zielen in Japan und Südkorea, die im Kriegsfall angegriffen werden sollen. Darunter befinden sich neben militärischen Anlagen und Stützpunkten etwa auch Atomkraftwerke und Ölraffinerien.

Russland und Japan streiten seit Jahren um die umstrittenen Inseln im Kurilen-Archipel. Tokio beschuldigt Moskau, vier Inseln illegal zu besetzen. Konflikte mit Südkorea gibt es vor allem wegen Nordkorea, das mit Russland verbündet ist. Pläne für eine kriegerische Auseinandersetzung wurden in Moskau zwar ausgearbeitet, aber nicht in die Tat umgesetzt.