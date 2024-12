Rätsel-Tweet von Elon Musk nach Tod von Whistleblower

Suchir Balaji (†26) wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden. Der KI-Forscher hatte kürzlich Zweifel über mögliche Urheberrechtsverletzungen bei OpenAI geäußert. Ein Sprecher der Ermittler erklärte: "Das Büro des Gerichtsmediziners hat den Verstorbenen als Suchir Balaji, 26, aus San Francisco identifiziert. Die Todesart wurde als Selbstmord festgestellt."

Balaji hatte die These vertreten, OpenAI würde der Gesellschaft mehr schaden als nutzen. Seine Hauptsorge galt der angeblichen Nutzung urheberrechtlich geschützter Daten durch OpenAI.

"Wir sind erschüttert über diese unglaublich traurige Nachricht und unser Mitgefühl gilt Suchirs Angehörigen in dieser schweren Zeit", teilte ein OpenAI-Sprecher Techcrunch mit.

