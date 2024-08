Rätselhafter Fall: 24-Jähriger tot auf Alm gefunden

Der Tote wurde neben seinem Auto auf 1.600 Metern Höhe gefunden.

Nach dem Tod eines 24-jährigen Waldarbeiters im Südtiroler Ort Terenten am Sonntag sind umfangreiche Ermittlungen aufgenommen worden. Der Mann wurde im Bereich der Wieseralm mit Schnittverletzungen am Hals aufgefunden, die laut Carabinieri auch zu seinem Tod geführt haben sollen, berichtete das Nachrichtenportal "stol.it" am Montag. "Wir können derzeit nichts ausschließen", hieß es von den Ermittlern. Eine Obduktion wurde für Montag angesetzt.

Passanten entdeckten den Leichnam des jungen Mannes gegen 9.00 Uhr und verständigten die Einsatzkräfte. Diese konnten aber nur noch den Tod des 24-Jährigen feststellen. Die Schnittverletzungen sollen erheblich gewesen sein und könnten von einer Motorsäge stammen.